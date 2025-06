Timo Sild koputas MK-etapil esikümne uksele

Nii kõrgel kohal oli ta MK-sarjas viimati kaks aastat tagasi kevadel Norras, tookord tuli samuti 11. koht, aga tavarajal. Timo Silla senine parim tulemus MK-etapil on kolmas koht lühirajal 2014. aastal Hispaanias.

Timo Sild: «Ei läinud täna üldse täiega vajutama, aga poolel rajal oli selge, et tegemist on ühe viimaste aastate keerulisima lühirajaga ning et lihtsalt puhas hoogne jooks tagab üsna hea tulemuse. Nii ka läks.»