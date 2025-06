Korvpallitähest Durantist sai tippklubi kaasomanik

«On au olla partner QSIga ja olla PSG osanik. Klubi ja linn (Pariis -toim.), mis on mulle sügavalt südamelähedane,» sõnas Durant. «Sellel klubil on suured plaanid ja ma ootan huviga, et olla osa järgmisest kasvufaasist ja uurida koos QSIga uusi investeerimisvõimalusi.»