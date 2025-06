Kuigi Venemaa jätkab Ukrainas 2022. aastal alustatud sissetungiga, siis usub Vernjajev, et ukrainlased ei tohiks boikoteerida võistlusi, kus agressorriigi atleedid osalevad. «Kui Venemaa sportlased naasevad, siis tahame nendega võistelda. Ja kui me võidame, peaksid nad kuulama meie rahvushümni,» ütles Vernjajev.

Kui aga Ukraina esindajad tulevad teiseks või kolmandaks, ei tohiks nad Vernjajevi arvates õnnitleda ega poseerida piltidel koos Venemaa sportlastega. Vernjajevi sõnul ootavad mõned tema kaasmaalased seda, et venelased saaksid taas rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

Venemaa meeste võimlemiskoondise peatreener Valentina Rodionenko on teadlik, et mõned Ukraina sportlased suhtuvad Venemaasse positiivselt. «Muidugi on ka neid, kes ei ole asjast huvitatud või suhtuvad negatiivselt,» sõnas ta agressorriigi väljaandele Sport Express.