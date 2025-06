Lublinis toimunud otsustavas kohtumises haaras otsustavalt ohjad külalistiim Varssavist. Esimeste minutitega võideldi kätte kümnepunktiline edu 15:5, esimene veerand lõppes Rannula hoolealuste 23:18 võiduga. Teisel veerandil suutis Start vahet kahandada, poolajapausile mindi siiski Legia juhtimisel 42:37.

See polnud aga veel kõik. Kui mängida jäi 1.03 tabas kolmepunktiviske lätlane Ojārs Siliņš ja Legia juhtis 87:79. 40 sekundit enne lõppu tabas ka serblane Aleksa Radanov, Legia eduseis oli 90:79 ja mäng oligi tehtud.

Legia jaoks on tegemist esimese Poola meistritiitliga pärast 1969. aastat, kokku on neid klubil nüüd kaheksa. Rannula sai meeskonna peatreeneriks veebruaris ning temaga sõlmiti leping kuni 2026. aasta hooaja lõpuni. Poola meistriliiga põhiturniiri lõpetas Legia neljanda kohaga. Ühtlasi on Rannula Eesti korvpallikoondise peatreener.