Järveoja algusaastatest: arvasin, et olen jube kõva kaardilugeja. Tegelikult ei teadnud ma midagi

Järveoja alustas kaardilugeja ametiga 2000ndate alguses ning osales Eesti meistrivõistluste tasemel juba 2005. aastal, lugedes kaarti onu Tarmo Järveojale. 2009. aastal hakkas ta Eesti tasemel sõitma Karl Kruudaga, kellega koos debüteeriti aasta hiljem MM-sarjas, kui esiveolise Suzuki Swiftiga sõideti Jordaania rallil.

Samal aastal startis ta koos Kruudaga ka Rally Estonial, mis toona toimus esimest korda. «Sõitsime siis Karliga koos Hondaga. Me panime üle katuse, ma arvan. Kuskil aeglases kurvis sõitsime kivi otsa.

Karl Kruuda ja Martin Järveoja 2009. aasta Mulgirallil. Foto: Elmo Riig / Saksala

Ma olen varem ka öelnud, et kui ma võtan ennast 15 aastat tagasi, tol hetkel tundus, et olen jube kõva kaardilugejaga. Tegelikult ei teadnud mitte midagi. Aeg on läinud edasi, ise olen targemaks saanud ja kogemusi on tulnud omajagu.

Kindlasti selle koha pealt on 15. Rally Estonia minu jaoks teistsugune, aga teistpidi ralli on selles mõttes lahe, et kui sa lähed sinna starti, siis see närvipinge on alati sama. Vahet ei ole, kas see on ralli esimene katse või 15. katse. Selles mõttes ralli ongi lahe,» meenutas Järveoja Eesti ajakirjanikega Rally Estonia pressikonverentsil rääkides.

Järveoja on startinud 13-l Rally Estonial. Aastatel 2010–2015 Kruudaga kuuel ja 2018–2024 Tänakuga seitsmel. Ta on koos Tänakuga võitnud ralli aastatel 2018–2020, tänavu osaleb ta oma 14. Rally Estonial.

Siiani on MM-sarjas sõidetud kuus etappi, loetud päevade pärast tehakse Kreekas algust seitsmenda ralliga. Seni pole Hyundai sõitjad suutnud Toyotadelt ühtegi võitu näpsata. Esimene siht on sellega hakkama saada Acropolise rallil, aga kui seal ei õnnestu, siis ongi järg Eesti käes.