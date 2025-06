Eesti iluvõimlejad võitsid juunioride MMil ajaloolise medali

«Teadsime ootamise ajal, et meie oleme omalt poolt teinud kõik. Näitasime maailmameistrivõistlustel, et finaalikohad kodusel Euroopa meistrivõistlustel ei olnud juhuslikud, oleme selle saavutuse nimel terve hooaja palju tööd teinud, toetudes varasemate aastatega rajatud oskuste vundamendile», ütlesid treenerid. «Meil ei ole sõnu kirjeldamaks kui hea meel meil praegu on. Tiitlivõistluste medal on meile nii mitu korda sel hooajal juba käega katsuda olnud, nüüd on see käes! Oleme uhked tüdrukute üle ja tänulikud kõigile, kes on meid toetanud ja aidanud, esimestena muidugi mõistvatele lapsevanematele.»