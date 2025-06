Richard Teder pääses amatööride tippvõistlusel veerandfinaali

Legendaarsetel Inglismaa golfiväljakutel Royal St. George's ja Royal Cinque Ports Golf Club’is peetud The Amateur Championshipi võitjaks krooniti eile hilisõhtul 20-aastane ameeriklane Ethan Fang. 130. korda peetud turniiri finaalis alistas maailma amatöörgolfi seitsmes number aasta noorema iirlase Gavin Tiernani viimasel, 36-rajal birdie abil.

Oklahoma State ülikoolis mängivast Fangist sai 23. ameeriklane, kes võitnud maailma ühe kõige vanema ja prestiižsema amatöörgolfi turniiri, mida esmakordselt mängiti 1885. aastal. Viimati suutis USA esindaja võita turniiri 2007. aastal, kui parimaks osutus Drew Weaver. Võiduga kaasnesid Fangile stardid kolmel majoril - selle aasta The Openil ning järgmise aasta The Mastersil ja US Openil. Lisaks ka käesoleva aasta DP World Touri etapil British Masters.