F1 tähe Antonelli rekordi ületanud britt sihib tippu omapärast teed pidi

Slateri sähvatus märtsis F3-sarjas, mis kuulub F1-karusselli ja sõidab samadel radadel, kus kuninglik vormelisari, oli silmapaistev just seetõttu, et see oli tema ainus start ning mitte tema põhisari.

Kohtala rõhutas, et raha on andnud Slaterile võimaluse kõvasti testida ning võistelda erinevate tiimide autodega võimalikult palju. Kuigi sellel hooajal on Slateri põhifookus FREC-sarjal, sõidab ta tänavu kolmes erinevas vormelisarjas.

«Kui eelmisel aastal oli F3-hooaeg läbi, sõitis Slater Jerezis ja Barcelonas neli päeva testi tollase F3-autoga. Hea ettevalmistus on olnud tema jaoks kindlasti tähtis. Ta on saanud sõita pidevalt erinevate autodega üle maailma. Seeläbi peab ka tulemust veidi ootama,» selgitas Kohtala.

Slateri tulemused pole jäänud tähelepanuta ka F1 tiimidele. Kuid võib öelda, et praegu on trumbid tema käes. Sippola tõi näite, et ka tänavu F1 MM-tiitli pärast võitlev Norris liikus pikka aega oma teed, kuni sõlmis lepingu McLareni akadeemiaga 2017. aastal. Kaks aastat hiljem sai temast F1 meeskonna põhisõitja.