Kogenud Eesti rallimees astub Rally Estonial taas võistlustulle: niisama keksima ei tule

Egon Kaur 2010. aasta Tallinna rallil. Foto: Mihkel Maripuu

Kaur, kes Eesti meistrivõistlustel tegi esimesed stardid 2004. aastal, on karjääri jooksul kasutanud kümneid kaardilugejaid, kuid MM-tasemel istub ta esimest korda ühes autos kaardilugejaga, kes pole startinud isegi Eesti meistrivõistlustel.

2016. aasta Eesti meister seda negatiivselt ei näe. «Et seda muret kummutada nii teiste kui enda jaoks, siis kuna ma ise koolitajana tegutsen ja minu kõrval on palju kaardilugejaid üles kasvanud, siis täna ma teen ka kaardilugejate koolitusi. Ma usun, et sealt probleeme ei teki ja saame kenasti hakkama,» arvas Kaur, kelle sõnul on mõlemad olnud selles projektis veduri rollis, et saada kokku vajaminev eelarve.

Egon Kaur Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Just raha on ka põhjus, miks Kauri pole viimasel ajal ralliradadel nähtud, sest tema sõidujanu pole kuhugi kadunud. «Eks need on rahalised probleemid, miks starti pole jõudnud. Rally Estonial olen ikka kiiruslikult olnud konkurentsis, loodan, et ka täna võiks nii olla. Ka suuremas vanuses on tuldud tagasi ja oldud kiired, miks mitte ei võiks ka minul nii minna. Pigem sellepärast ei muretse,» tõdes Kaur.