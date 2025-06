Heiko Rannula oli Poola meistriks tulles nagu vana rahu ise: selline ma olengi

Eestlasest uuriti, kuidas ta muutis vaid mõne kuuga meeskonnale asendamatuks mängijaks 25-aastase Andrzej Pluta? «Tuleb teda ka tunnustada. Alguses oli meil võib-olla natuke probleeme, kohe esimesest minutist kui ma tulin, ta võib-olla ei uskunud piisavalt. Aga ajaga ta nägi, et see roll, mida ma talle pakkusin, see aitas ka teda. Ta arenes kaitses, aga ka rünnakul mängujuhina. Teame, et ta on viskaja ja hea skooritegija, aga nüüd saab öelda, et ta on ka liider,» vastas Rannula.