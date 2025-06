AJAKAVA WRC-hooaeg ületab ekvaatori. Millal saab Tänakule kaasa elada?

Enne rallit

Sel nädalal peetakse MM-sarjas järgmine, Akropolise ralli. Ehkki sarnaselt kahe eelmisega on tegemist kruusaralliga, tuleb see punktitabeli neljanda mehe Ott Tänaku sõnul nendega võrreldes täiesti erinev.​

Hyundai noppis mullu Kreekas kolmikvõidu, kuid Akropolise ralli on tuntud oma kurnava iseloomu poolest. Õhutemperatuur on kõrge, maastik konarlik, erinevad ootamatused panevad proovile nii sõitjaid kui ka autosid.

«Kreeka on Portugali ja Sardiinia järel viimane kolme järjestikuse raske ralli seeriast, kuid see on ülejäänutest täiesti erinev. Kreekas on teed laiemad, aga ikkagi korralikud ralliteed.