Eesti koondise nurgaründaja lõi taas käed Tartu Bigbankiga

Hurda liitumise üle tundis heameelt ka klubi president Hendrik Rikand: «Tartu Bigbanki on alati saatnud edu siis, kui meeskonnas on korralik nurgaründajate osakond ja mitte nii (väga)võimas diagonaalründaja. On selleks põhjuseks olnud teadlik valik, sidemängija(te) mängustiil või peatreeneri taktika? See las jääda tulevaseks hooajaks kõikide otsustada. Igal juhul on mul väga hea meel, et mõne aasta järel on Albert taas kord Tartu Bigbanki ridades ja valmis tiitlite eest võitlema.»