Jõhvis võidutsenud Čeh seadis järgmiseks hooajaks võimsa sihi

«Ma lihtsalt tahtsin täna kaugele heita. See on ju ikkagi mu abikaasa (Anna Maria Čehi – J.L.) sünnilinn,» võttis 26-aastane sloveen võistluse kokku.

«Esialgu oli mul heiteringis mõningaid probleeme – ma ei leidnud seal head pidamist. Aga pärast kolmandat vooru sain hoo sisse ja tundsin end hästi,» lisas ta. Čeh möönis, et kuigi ta oleks olnud võimeline ka kaugemale heitma, jäi ta üldjoontes tulemusega rahule.

Järgmisel hooajal plaanib Čeh minna Ramonasse (linn USAs), kus on kettaheiteks väga soodsad tingimused, et püüda Leedu vägilasele Mykolas Aleknale kuuluvat maailmarekordit (75.56). 26-aastase sloveeni isiklik rekord on 72.36.