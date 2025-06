Uus Usain Bolt astub oma karjääris tähtsa sammu

Igapäevaselt Ipswich Grammari koolis õppiv Gout reisis koolivaheajaks Euroopasse, et võistelda Ostravas ja eelseisval Teemantliiga etapil Monacos. Mõlema eesmärk on valmistada austraallast ette septembris toimuvateks Tokyo maailmameistrivõistlusteks.

Gout seisis sel nädalal taas silmitsi küsimustega tema ja Bolti sarnasuse kohta. «Kindlasti on tunne suurepärane. Olen kuulnud, et paljud sprinterid jooksevad siin väga hästi. Ma tean, et Usain Bolt jooksis siin üheksa korda, nii et võistlusel on selgelt suured traditsioonid,» ütles ta. «Kes ei tahaks olla Usain Bolt? Boltiga võrdlus annab hea tunde tunneb, aga tahaksin edaspidi oma isikupära rohkem sisse tuua.»​