VIDEO Teivashüppe Eesti rekordinaine esines kahvatult, Duplantis näitas taas kõrget taset

Meeste 110 m tõkkejooksus alistas Dylan Beard tuhandike mängus Grant Holloway. Mõlemad said kirja aja 13,13.

Enne võistlust

Tegemist on väga pikkade traditsioonidega mõõduvõtuga, esimest korda toimus see juba 1961. aastal. Käimasolevast kümnendist omatakse ka maailma kergejõustikuliidu (WA) tuuri kuld- ehk kõrgeimat taset. Seega on muu hulgas mängus kõrged reitingupunktid.