Põhihooajal võimsalt domineerinud (68 võitu, 14 kaotust) Oklahoma City Thunderi ja play-off’i komeedi Indiana Pacersi erakordne maratonfinaal andis lootust paljudele. Just lootus on see mõõtmatu jõud, mis käivitab nii spordifänluse kui ka -äri. Viimane on omakorda kriitiliselt oluline NBA-le, mille eelarve käärid võrreldes konkureerivate spordiliigadega (nt Euroliiga) muudkui suurenevad.