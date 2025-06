Rannula ja Legia aitasid Poolas rekordi purustada

Areng on olnud meeletu. Portaal SuperBasket kirjutab, et veel kaks aastat tagasi jälgis Poola kõrgliiga matše ametlikel andmetel keskmiselt 19 400 huvilist.

Tasub meenutada, et Rannula tüüritav Legia võitis Poola meistritiitli 56-aastase pausi järel. Pealinnaklubi edu võib samuti rahvast juurde meelitada. Julgemad ütlevad isegi, et viimaks on Varssavi korvpallurid vutimeeste varjust välja astunud.