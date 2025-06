Suri laskesuusatamise kõige kuulsam fänn

Kõik, kes on aastakümnete jooksul laskesuusavõistlusi vaadanud, on kindlasti tribüünil märganud pika habemega sakslast Norbert Starket, keda võib pidada laskesuusatamise kõige kuulsamaks fänniks. Jaanipühade ajal saabus kurb uudis, et Starke suri 85-aastaselt.​