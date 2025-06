Postimehe rallisaade «Parc Fermé» keskendus peagi algavale Kreeka MM-etapile, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja asuvad jahtima Hyundai selle hooaja esimest võitu. Seni sõidetud kuuest etapist on kõik võitnud Toyota ning Lõuna-Korea tiimil on hädasti vaja korrata eelmise aasta Akropolise rallit, kus võeti kolmikvõit. Kas seda suudetakse teha? Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​