​​Aastatel 2010 kuni 2013 neljal hooajal järjest Red Bulliga maailmameistriks tulnud Vettel loobus sportlaskarjäärist 2022. aastal. Nüüd kinnitas ta, et on suhelnud Red Bulli meeskonna nõuniku ja nn halli kardinali Helmut Markoga.

Vettel, kelle tagasituleku üle on aeg-ajalt ikka ja jälle spekuleeritud, kommenteeris nüüd ise kuulujutte. Ta avaldas, et kuigi on pidanud kõnelusi Red Bulli nõuniku Markoga, ei kavatse ta olla Max Verstappeni uus meeskonnakaaslane.