ANALÜÜS Eesti kaks edukat medaliala on kukkunud nõrgimate sekka

Meeste kettaheites ja odaviskes, kus eestlased on võitnud tiitlivõistlustel arvukalt medaleid, on Eesti tase langenud nii madalale, et selle nädala lõpus Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel tuleb välja panna sportlased, kelle tänavused parimad tulemused moodustavad Eesti rekordist kõigest vastavalt 71 ja 80 protsenti.​