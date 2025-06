Tartu sai paika veel ühe väga olulise nurgakivi

«Meil on hea meel teatada, et tuleval hooajal jätkab meie ridades 28-aastane ääremängija Karl Johan Lips,» teatas klubi Facebookis.

«Nägin klubi juhtidega rääkides, et kogu organisatsioon on eesmärkidele väga keskendunud ja kindel siht on uuel hooajal võita Eesti meistritiitel. Mul on hea meel jätkata niivõrd motiveeritud ja toetavas klubis. Toome karika taas Tartusse,» kommenteeris Lips klubi avalduses.