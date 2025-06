Silmapiiril on uus meeskond, mis tahab liituda WRC-sarjaga

Toyota Yaris Rally2-auto, mida kasutab Teo Martin Motorsport, mille omanik andis mõista, et nende huvi on tulevikus liituda kõige tugevama võistlusklassiga.

WRC on viimastel aastatel pingsalt otsinud uusi autotootjaid, kes sooviksid sarjaga liituda. Peagi selgub, kas 2027. aastal, kui kehtima hakkavad uued tehnilised reeglid, jätkavad sarjas kõik kolm senist meeskonda, otsustab keegi neist lahkuda või tuleb uustulijaid. Hispaania meeskond Teo Martin Motorsport on andnud teada, et nemad on huvitatud kahe aasta pärast tippklassiga liitumisest.​