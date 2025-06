Kas võidukas Toyota ralliauto kaob ajalukku?

Ülejärgmisel aastal jõuab WRCs kätte uus homologeerimistsükkel, mis tähendab, et kasutusele tulevad uued tehnilised reeglid. Need näevad ette, et tippklassi ralliautod muutuvad rohkem Rally2-autode sarnaseks, kuid DirtFishi andmeil pole Toyota veel otsustanud, millise autoga nad pooleteise aasta pärast Monte Carlos starti tulevad.