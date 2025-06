Suusatamise olümpiavõitja andis positiivse dopinguproovi

Temalt võistlusvälisel ajal võetud dopinguproov sisaldas keelatud ainet klenbuterooli. Saksamaa suusaliidu teatel on riigi antidopinguagentuur (NADA) algatanud menetluse. Kui 29-aastasele Carlile määratakse võistluskeeld, tähendaks see, et ta ei saa osaleda järgmisel talvel peetavatel Milano Cortina olümpiamängudel ning võib tähendada ka karjääri lõppu, teatas väljaanne Frankfurter Allgemeine.