Tegelikult on ta põhimõtteliselt teinud tööd 12 kuud jutti. Meenutame, et mulluse jaanipäeva eel lahkus Eesti korvpallimeeskonna eesotsast Jukka Toijala. Ohjad võttis üle just Rannula. Nii tuli plaane veidi ümber sättida, et laduda vundament kaheks EM-valiksarja aknaks, kus hiljem ka finaalturniiri pilet kindlustati.