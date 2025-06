AMETLIK 40-aastane Cristiano Ronaldo sõlmis uue lepingu ja teenib pool miljonit päevas

Mõne nädala eest Portugali jalgpallikoondise Rahvuste liiga võitjaks aidanud Cristiano Ronaldo on küll 40-aastane, aga ei kavatsegi putsasid varna riputada. Neljapäeval tuli kinnitatud teade, et ta on sõlminud kaheaastase lepingu oma praeguse klubiga Al-Nassr.