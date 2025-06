Rootsi rallitäht Kreeka kuumusest: sellepärast kogu talve saunas istumegi

«Kõik tundub hea. Leidsime Sardiinias sobiva seadistuse, mis meie arvates mõjub rehvidele kõige paremini. Nüüd tuleb lihtsalt peenhäälestada, et olla Kreekaks valmis,» sõnas Rally2 suursoosik, Toyota GR Yaris​ega kihutav Solberg.

«Sardiinia ja Akropolis on sarnased kuumuse ja künkliku tee poolest. Aga teepind võib siin veidi erineda. Kui saame detailid paika, võib auto hakata töötama ideaalselt.»

​«Kuidas saab mitte naeratada, kui sõidad sellise autoga nii imelistel teedel, päike paistab ja taevas pole ainsatki pilve. Suvi on käes ja nagu teate, siis rootslastele meeldib midsommar 'it (jaanipäev – J. J.) tähistada. Võiduga oleks seda hea tähistada,» märkis Solberg.

«See on kindlasti üks kuumemaid rallisid. Selliste etappide pärast me kogu talve treenime ja saunas istumegi. Üldfüüsiline vorm on siin määrav – kuumus väsitab kiiremini ja siis võivad vead lihtsamalt sisse lipsata.»