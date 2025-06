VIDEO Kreeka ralli ohud: Robert Virves meenutas mullust kriitilist olukorda

Kui viimastel aastatel on kuulus Akropolise etapp toimunud septembri hakul, siis nüüd nihutati see juuni lõppu. See tähendab, et juba hommikul võib temperatuur kerkida 30 soojakraadi ligi, tipphetkedel puruneb ilmselt ka 40 piir. Autos on veelgi hullem.