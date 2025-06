VIDEO Ott Tänak: ei maksa oodata, et auto paremini toimiks

Mõõduvõtu alguses on kõige rohkem räägitud kõrgetest temperatuuridest. Saarlane tõdes, et mõistagi pole olukord mõnus, aga seda teati juba ammu ette.

Lisaks autos valitsevale saunasoojale muudab kuumus ka teed väga kuivaks. Paar nädalat tagasi tehtud test toimus Kreekas, kuid kõrgemal ning jahedamas. «Aga pinnas oli okei,» märkis Tänak, et üht-teist sai sealt siiski kaasa võtta.

«Kindlasti mingitel katsetel rohkem, teistel vähem. Kõva põhjaga siledatel teedel on efekt suurem, väga kehva ja karmi tee peal ilmselt väiksem. Nii ja naa,» arutles Tänak.

«Mingil määral jälg puhastub. Aga samas on lahtiste kivide pealt taganttulijatel kindlasti rohkem üllatusi oodata. Suures pildis on tagant kiirem tulla, aga riske on rohkem.»