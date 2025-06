TalTechi ühe põhimängija karjäär jätkub Hispaanias

«Carlos on tänapäevane tagamängija, kes on võimeline mängima kõigil kolmel positsioonil. Oleks viga määratleda teda ainult kui mängujuhti, viskajat või ääremängijat. Tal on kogemusi Ameerika ülikoolikorvpallis ja kahes Euroopa professionaalses liigas, olles igas kontekstis hästi esinenud. See annab talle tugeva aluse, et kiiresti Hispaania korvpalliga kohaneda,» ütles Ourense peatreener Moncho Lopez.