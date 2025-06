Soome ralliäss tõmbas MM-etapi korraldajate lootusele vee peale

Kreeka MM-ralli on tavaliselt sõidetud suve lõpus, kuid tänavu toimub see harjumuspäratult suve alguses. Korraldajad lootsid, et niigi rasked kruusateed pole suve alguses nii hulluses seisus, kui need olid septembris. Soome rallisõitja Sami Pajari sõnul see nii pole.​