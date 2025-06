Laskesuusataja proovib täita Eesti spordis enam kui 80 aastat valitsenud tühimiku

Kuna ROKi sportlaskomisjoni valitu on automaatselt ka ROKi liige, siis võib Talihärmast saada esimene eestlasest ROKi liige pärast 1942. aastat ehk 83 aasta jooksul. Ajaloos ongi olnud vaid kaks eestlasest ROKi liiget: Joakim Puhk (1936–1942) ja Karl Friedrich Akel (1928–1932).

Talihärma esitas ROKi sportlaskomisjoni valimistele Eesti Olümpiakomitee koostöös EOK sportlaskomisjoniga. Talihärm on ka Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni liige ning panustab ka ROKi kestlikkuse töögrupi töösse, kus ta seisab keskkonnateadliku ja vastutustundliku spordi arendamise eest.

«Minu jaoks on sport palju enamat kui vaid tulemus – see on kogukond, kus iga sportlase hääl väärib kuulamist. Tahan, et sportlased tunneksid, et nende kogemusi väärtustatakse ja nendega arvestatakse – olgu teema seotud vaimse tervise, duaalkarjääri või kliimamuutuste mõjuga spordile. Minu eesmärk on olla sidus lüli sportlaste ja otsustajate vahel,» lisab Talihärm.

EOK president Kersti Kaljulaid kiitis Talihärma ning usub, et spordikogukond toetab teda. «Johanna kandideerimine ROKi sportlaskomisjoni on samm selle poole, et maailma suurimas spordiorganisatsioonis kõlaks tugevamini ka väikeste riikide hääl. Johanna ei karda esitada ebamugavaid küsimusi ja seisab selle eest, et ausus, väärikus ja hoolimine ei oleks olümpialiikumises tühjad sõnad. Soovin sulle südamest edu,» ütles Kaljulaid.

Praegu kuulub Rahvusvahelise Olümpiakomitee sportlaskomisjoni kuni 23 liiget, kellest enamiku on valinud olümpiamängudel osalevad sportlased ja osa on määranud ROKi president, et tagada mitmekesisus spordialade, soolise tasakaalu ja geograafilise esindatuse asjus. Komisjoni juhib endine jäähokimängija Emma Terho (Soome), aseesimeesteks on Maja Włoszczowska (Poola, maastikurattasõit) ja Abhinav Bindra (India, laskmine). Liikmete seas on mitmeid olümpiavõitjaid ja -medaliste, sealhulgas Allyson Felix (USA, kergejõustik), Pau Gasol (Hispaania, korvpall), Martin Fourcade (Prantsusmaa, laskesuusatamine) ja Federica Pellegrini (Itaalia, ujumine). Komisjoni liikmed täidavad oma rolli kaheksa-aastase volituste perioodi jooksul ja tegutsevad sillana sportlaste ja ROKi otsustajate vahel.

Milano Cortina valimistel kandideerijate seas on 11 sportlast Oleksandr Abramenko (freestyle-suusatamine, Ukraina) Zhanbota Aldabergenova (freestyle-suusatamine, Kasahstan) Dario Cologna (murdmaasuusatamine, Šveits) Yohan Goncalves Goutt (mäesuusatamine, Ida-Timor) Cong Han (iluuisutamine, Hiina) Ilkka Herola (kahevõistlus, Soome) Ádám Kónya (murdmaasuusatamine, Ungari) Magnus Nedregotten (kurling, Norra) Johanna Talihärm (laskesuusatamine, Eesti) Marielle Thompson (freestyle-suusatamine, Kanada) Yunjong Won (bobisõit, Lõuna-Korea)

Sportlaskomisjoni valimisel saavad hääletada kõik 2026. aasta taliolümpiamängudel osalevad sportlased. Uued liikmed kuulutatakse välja mängude lõpus.