Tänak osaleb järgmisel nädalal Lõuna-Eesti rallil

Järjekorras 23. Lõuna-Eesti ralli stardirivi avavad 2019. aasta autoralli maailmameistrid ja Lõuna-Eesti ralli kahekordsed võitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes on stardis MM-rallidelt tuttava ja numbrit kaheksa kandva Hyundai i20 Rally1-autoga.

«Hea meel on näha, et Lõuna-Eesti ralli on peale väikest pausi tagasi kalendris. Meie jaoks saab see võistlus olema eelkõige ettevalmistuseks koduseks MM-etapiks ja heaks üleminekuks aeglastelt teedelt kiiretele.

Võru ja Haanja ümbruse katsed on alati väga nauditavad olnud ning usun, et vaatemängu ja elamusi jagub ka pealtvaatajatele. Kohtume kõigiga juba järgmisel nädalavahetusel Haanjas!» ütles Tänak pressiteate vahendusel.

23. Lõuna-Eesti ralli võistluse juht Gabriel Müürsepp on rõõmus, et Eesti esirallipaar teeb kodumaal tänavu kaks starti. «Mul on korraldajana ülihea meel, et Ott ja Martin valisid taaskord just Lõuna-Eesti ralli selleks, et tulla koju sõitma ja nii saavad nad kodus sel aastal sõita kaks rallit.

Maailmameistrite osalemine kodusel etapil näitab ka seda, et Eesti kohalike meistrivõistluste etappide korraldustase on endiselt hea. Uuendusena proovime Eesti meistrivõistlustel ära virtuaalšikaani ja samuti selle, et prindime võimalikult vähe võistlusega seotud materjale. See tähendab näiteks, et võistlejatel on sel korral kasutuses korraldaja poolt antav digitaalne legendiraamat.