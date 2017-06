Kirpu ROKi otsusest: olen õnnelik, et meil on võimalus seda kõike koos uuesti üle elada

Eesti epeenaised said uudise teada just Postimehe vahendusel ning üks Eesti edukamaid naisvehklejaid Erika Kirpu oli väga rahulolev.

«See on üliäge uudis! Olen õnnelik, et mitte ainult kahel Eesti vehklejal, nagu individuaalse olümpia puhul, vaid neljal on võimalus olümpiale pääseda,» sõnas Kirpu.

Rio olümpiamängudel sai epeenaiskond koosseisus Kirpu, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk neljanda koha. Tõsi, Eesti epeenaiskond peab taaskord ületama erinevad tõkked, kuid Kirpu sõnul on naiskond valmis uuesti kadalippu läbima.

«Olen õnnelik, et on võimalus seda kõike uuesti koos üle elada ja hakkame kõik koos ette valmistuma. Nii pole me igaüks eraldi, vaid oleme üks kõigi ja kõik ühe eest.»