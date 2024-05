Kolm aastat tagasi surnud olümpiavõitja oli vägistaja

Teisipäeval avaldati USAs 154 lehekülge pikk raport, mis uuris Jennifer Foxi väiteid, kuidas toona 40-aastane Nash väärkohtles 1973. aastal vaid 13-aastast Foxi seksuaalselt. Foxi väiteid hakkas uurima sõltumatu juurafirma, kes leidis, et tema süüdistus on usutav. Raporti valmimiseks kulus peaaegu poolteist aastat.

Fox süüdistas 2021. aastal 88-aastaselt surnud Nashi esimest korda avalikult 2023. aastal. Naine meenutas, et olümpiavõitja oli tema jooksutreener ning väärkohtles teda seksuaalselt mitme kuu jooksul. Sealjuures vägistas Nash Foxi, vahendab The New York Times.