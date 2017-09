Venelased asusid dopinguskandaali vilepuhujat ametlikult üle kogu maailma jahtima

AFP teatel kinnitas kohtu pressiesindaja Junona Tsareva, et Rodtšenkovi nimi lisati ülemaailmselt tagaotsitavate isikute nimekirja. Rodtšenkov juhtis Moskva antidopingulaborit, mis tegeles 2014. aasta Sotši olümpiamängudel võetud proovide uurimisega. Kaks aastat hiljem selgus, et petturite püüdmise asemel tegeles labor ennekõike venelaste pattude kinnimätsimisega. Rodtšenkov avalikustas skeemi, mille kohaselt tarvitasid olümpial keelatud aineid kümned Venemaa sportlased.

Novembris avlikustas WADA raporti, mille järgi oli Rodtšenkov tunnistanud, et hävitas tahtlikult enne labori kontrollimist 1417 kahtlast proovi. Raporti tulemusena jäeti Venemaa kergejõustiklased eemale mulluselt Rio olümpialt ja ka tänavuselt MMilt. Venemaa on riikliku programmi olemasolu järjepidevalt eitanud, asepeaministri Vitali Mutko sõnul on kõiges süüdi Rodtšenkov ja riigi antidopinguagentuur RUSADA.

Venemaa uurijad algatasidki hoopis Rodtšenkovi suhtes kriminaaluurimise, mistõttu teda ähvardab kuni nelja-aastane vanglakaristus. Eelmisel reedel avaldas New York Times Rodtšenkovi arvamusloo, milles mees selgitab, et põgenes kodumaalt, kuna kartis oma elu ja perekonna turvalisuse pärast. USA ja Venemaa vahel puudub lepe tagaotsitavate väljaandmise kohta ning Rodtšenkov viibib jätkuvalt teadmata kohas.