Ausa ülestunnistuse teinud Pariisi olümpiamängude medalilootus sai range karistuse

Wondemagegn jooksis end möödunud aastal toimunud kergejõustiku MMil Budapestis 3000 m takistusjooksus neljandale kohale. Samuti on tal juba karjääris kirjas üks olümpiafinaal 2021. aasta Tokyo mängudelt. Arvestades, et tegemist on nõnda noore sportlasega, siis võis just Pariisi mängudelt medalit loota.