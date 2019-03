Sõõrumaa: olen EOK president ametiaja lõpuni

Kuidas suhtute avalikkuse ühesesse hukkamõistu, mis sai osaks teie arvamusartiklile Postimehes (19. märts, «Tänan Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu kõige eest, mis nad on teinud»), aga ka varasemale väljaütlemisele sportlaste napi koolihariduse kohta?

Kas olete kahetsenud, et selle üldse kirjutasite?

Seda küll mitte. Pidasin oluliseks selle tänu, nii hea kui halva eest, hingelt ära öelda. Eriti tänulik olen aga selle eest, et mind niimoodi ründama hakati. See võimaldab paljud peidus olevad asjad selgemaks rääkida. Võib olla valus, aga siit on hea õppida. Eelkõige mul endal.