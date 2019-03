Kolm Eesti spordiliitu said olümpia eel rahasüsti

Neist kahe esimese projektid keskenduvad sportlaste treeningute monitooringule ja analüüsile tiitlivõistlusteks ettevalmistuse perioodil, kergejõustikuliidu projekti tähelepanu all on noorkergejõustiklaste mitmeaastase ettevalmistuse strateegia.

Hindamiskomisjoni liige, EOK asepresident ja tippspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste pidas konkurssi edukaks. «Eriti hea meel on, et seekord esitati palju uuringuprojekte, mis olid suunatud olümpiaettevalmistussüsteemi kaasatud sportlastele. Usun, et enamik toetatud projektide tulemustest annavad uusi teadmisi, mida paljud spordialaliidud ja sportlased saavad kasutada,» lausus Tõniste.