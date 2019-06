Eesti paremad takistussõitjad tahavad Kasemäe Karikal üksteist üle trumbata

«Võistlusel on hea auhinnafond, ladus korraldus, sõite jätkub ka noortele hobustele ja ühtlasi on see karikasarja Land Rover Trophy teine etapp,» loetles kevadel Göteborgis maailmakarikavõistluste finaalis 25. kohaga debüteerinud Kullo Kender põhjusi, miks tasub Kasemäe Karikal osaleda.

Kasemäe Karikas viiakse läbi pühapäeval, 9. juunil 140 cm parkuuris ja põhisõidu auhinnafond on 5000 eurot. «Põhisõidu tulemus on kõige tähtsam,» lausus Ruila Talli ratsasportlane Kender, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi hobusega Artas. Eelmise aasta Kasemäe Karikal võitis võistluspaar Kender–Artas esikoha 130 cm parkuuris.

2018. aastal Eesti Ratsaspordi Liidu aasta tegija tiitli pälvinud Kenderi üks rivaale on kogenud takistussõitja Hanno Ellermann. «Ikka tahan konkurente üle trumbata, muidu oleks igav võistelda,» sõnas Ellermann.

Kender võistleb Vanamõisa tallis seitsme hobusega. Ta ütles, et viis on tema põhilised hobused: kogenud Artas ja Striga ning noored Charlotte Dundas, Cesar ja Jonker. «Noored hobused saavad võimaluse õppida ja areneda. Ka väiksemates sõitudes on kõva tase, riskida ei saa, kui tahta head kohta saavutada,» rääkis Kender.

Ellermann, kes eelmisel aastal sai Kasemäe Karikal takistussõidus 135 cm parkuuris hobusega Dixon kolmanda koha, stardib seekord põhihobustega Freedom ja Donna-Paola. «Võistlusi on Eestis vähe ja iga sõit on kasulik nii hobusele kui ka ratsasportlasele,» lausus Ellermann. «Korraldajad on sponsorite otsimisega vaeva näinud ja pannud kokku heal tasemel auhinnafondi.»

Pealtvaatajad saavad Saue linna lähedal Vanamõisas asuvasse Kasemäe talli tulla rongiga ja mööda kergliiklusteid. «Mida rohkem on publikut, seda enam kuuleb suminat. Kaasaelamine teeb ratsustamise huvitamaks,» ütles Ellermann ja lubas startida rahulikul meelel.