Henri Drell: ma tänan Kalev/Cramot, et nad nii s*ta pakkumise tegid

«Ma tänan Kalev/Cramot, et nad nii s*ta pakkumise tegid. See oli (Roberts) Štelmahersi aeg, nüüd on ajad muutunud, Heiko Rannula teeb väga head asja seal. Ma ei tea, kus nende suund toona oli. Oli september ja viimane aasta Pesaros. Ajad olid halvad ja otsisin, kuhu minna.

Järsku Indrek Reinbok helistas mulle ja küsis, et järsku tahan Kalevisse tulla. Mõtlesin, et miks mitte. Küsisin, mis teie pakkumine on ja mida tahate minuga teha. Ütles, et räägib Štelmahersiga ja paari päeva pärast helistas tagasi. Reinbok ütles, et kuule Štelmahers kutsub sind testperioodile. Ütlesin, mehed kuule, et aitäh teile pakkumise eest,» avas Drell Kalev/Cramo pakkumise tausta.