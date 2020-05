Urmas Sõõrumaa: suurvõistluste ärajäämine seab ohtu tippsportlaste karjäärid

«Eesti mainele on sport väga palju head toonud, ühel väikesel rahval ei ole väga palju nii häid võimalusi ennast maailmakuulsaks teha kui läbi spordi. Hiilgavaks näiteks on Georg Lurichi omaaegsed saavutused, mis on paljudele noortele siiani eeskujuks,» ütles Urmas Sõõrumaa pressiteates. «Praegune koroonakriis on tippspordile suur väljakutse. Kogu spordimaailm võitleb selle nimel, et tippsport püsiks eluks ja jätkuks võimalikult kiiresti koroona mõjude taandumisel. Seepärast peamegi tippsporti hoidma elus ja jätkuvalt toetama. Olümpia on siin võtmetähtsusega, sest olümpia on eeskujuvõistlus.»

«Iga sportlase kõrgeim siht on olümpia,» rääkis Urmas Sõõrumaa. «Selle nimelt alustatakse tööd väga noorelt, teekond on väga pikk ja kulukas. Tänavune suurte tiitlivõistluste tühistamine ja hooaegade katkestamine võtab sportlastelt olulisi võimalusi, mis võivad neile karjääri maksta. Tippsport, samuti sport tervikuna, on täna ühe majandussektorina sama suures ohus kui mistahes teine majandussektor.»

Ta jätkas: «Tippspordi juures ei ole medalitest vähem tähtis meelelahutuse ja vaatemängu pakkumine. Just suurvõistluste vaatamine toob tavainimesi rattasadulasse, suusarajale või jooksma, mis kõik on rahvatervise huvides. Seetõttu peame toetama mitte ainult üht või teist sportlast, vaid Eesti tippsporti tervikuna. Iga ala, kus meil on silmapaistvaid tippsportlasi, populaarsus kasvab ka rahvaspordis, laste ja noorte hulgas, kellest kasvavad järgmise generatsiooni legendid. Tippsportlane teeb tihti 10-15 aastat sihikindlalt tööd enne, kui saab end tõeliselt realiseerida. Tulevane Eesti Olümpiakomitee tippspordi komisjon peab vaatama spordimaastikku vähemalt sama ajakoridoriga.»

Kutsun kõiki sponsoreid ja ettevõtjaid üles spordi toetamist jätkama ka rasketel aegadel. Kõigil suurematel ettevõttedel on kindel summa kasutada turunduseks ja reklaamiks. Täna on vastutustundlik ja eetiline osa sellest rahast panustada Eesti tippspordi jätkusuutlikkusse. Rahapuudus ei tohi saada põhjuseks, miks meie talentidel puudub võimalus heal tasemel treenida ja võistelda või miks nad peavad oma karjääri pooleli jätma. Sama kehtib ka Eesti spordi järelkasvu tagamisel ning meie noorte sportlaste toetamisel teel tippu.

Eesti vajab väga hea ja ausa mainega tippsporti, tõelisi eeskujusid ja kangelasi spordimaailmas, kes innustavad kogu rahvast sportima. Meil on reaalsed olümpialootused, kes on Tokyo nimel kõvasti pingutanud. Meil on silmapaistvad kergejõustiklased, teiste seas Johannes Erm, Magnus Kirt, Rasmus Mägi, Janek Õiglane ja Maicel Uibo, maadlejad Epp Mäe ja Heiki Nabi, jalgratturid Rein Taaramäe ja Tanel Kangert, tennisist Anett Kontaveit, epeenaiskond. Nad kõik väärivad võimalust võistelda ja seda, et Eesti rahvas saab neile kaasa elada. Tokyo olümpia ja teiste suurvõistluste ära jäämine oleks väga kahjulik spordile, sportlastele, sponsoritele ja rahvatervisele.»