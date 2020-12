Valgevene olümpiakomiteed juhib riigi president Aljaksandr Lukašenka, kelle teod kodumaal ei ole sugugi ROKile meelt mööda. ROKi president Thomas Bach selgitas, et hetkel käib uurimine, kas Valgevenes diskrimineeritakse sportlasi nende poliitiliste vaadete tõttu või mitte. See on täielikult vastu olümpialiikumisele.