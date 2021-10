Stockholmis toimuval PGL Majoril on kätte jõudnud turniiri teine päev. Eesti tipptegija Robin Kool ehk ropz on oma võistkonnaga Mouz jätkuvalt kõrges mängus ning omab ühe võidu ja ühe kaotusega jätkuvalt võimalusi edasipääsuks. Turniiri kõiki olulisi mänge on võimalik vaadata ka eesti keeles nii Postimehe kui ka Twitch.tv vahendusel. Ülekannete partneriks on teise seas ka Samsung Odyssey.