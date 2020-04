Koroonaviirus võib mõjutada ka järgmist taliolümpiat

ROKi liikme Richard Poundi sõnul võib see mõjutada ka 2022. aasta Pekingi taliolümpia korraldamist. «Halvima stsenaariumi korral toodavad nii 2020. aasta kui ka 2022. aasta olümpiamängud meile suur kahjumit. See on midagi, millega ROK peab kindlasti oma plaane tehes arvestama,» sõnas 78-aastane kanadalane portaalile Inside The Gamez.