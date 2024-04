Venemaa tipptennisist: igatsen kodu, aga sinna on võimatu naasta

Mais 27. sünnipäeva tähistav venelanna on üks neist vähestest sealsetest sportlastest, kes on avalikult Ukraina sõja hukka mõistnud. Ilmselt sellepärast pole ta ka saanud kaua kodus, Togliattis käia.

«Ausalt, igatsen Venemaad üldiselt. Igatsen kodu. Viimati käisin seal 2021. aastal. Paraku on olukord selline, et ma ei saa koju naasta. Aga mõistagi, kõigele vaatamata on lähedastel mu südames tähtis koht,» rääkis Kasatkina portaalile Championat.