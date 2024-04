Jefimova hiinlannast konkurent andis olümpiamängudeks tormihoiatuse

Hiinlanna tulemus tähendab ka seda, et nüüd on viimase aasta jooksul ujunud kolm naist aja alla 1.05. Lisaks Tangile veel maailmarekordinaine King (1.04,75) ja leedulanna Ruta Meilutyte (1.04,62). Jefimova rahvusrekord on eelmisel aastal püstitatud 1.06,18.