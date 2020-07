Bach: Moskva olümpiamängude boikoteerimine oli viga

19. juulil möödub 40 aastat Moskva olümpiamängude avatseremooniast ning need olid üsna kummalised mängud. Enam kui 60 riiki otsustas Venemaale mitte sõita, sest Nõukogude Liidu sõjavägi otsustas alustada sõda Afganistaanis.

«Nende mängude boikoteerimine ei andnud mitte midagi ja seda on hiljem tunnistanud ka Lääne-Saksamaad juhtinud ametnikud. Nad tunnistasid, et see oli viga ja ka mina olen sellel arvamusel,» selgitas Bach pressiteates.