Kahekordne olümpiavõitja avas spordimaailma suursündmuse telgitaguseid: see on pidu, kus kõik joovad ennast täis

Briti sõnul on sportlased kuni võistluspäevani ülimalt keskendunud, kuid seejärel lastakse püksirihm lõdvast ning nauditakse alkoholi ja elu. «Kõik näevad olümpiat kui spordimaailma suursündmust. See on ka seda. Kuid paralleelselt on see ka maailma suurim pidu, kus kõik ennast purju joovad,» sõnas Jones.